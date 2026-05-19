MGI All-Stars: Reina trans venezolana se impone en el desfile de traje de baño

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Isabella Santiago es la modelo y actriz trans que representa a Venezuela en la primera edición del Miss Grand Internacional All-Stars 2026. La belleza tuvo la ceremonia de bienvenida en Tailandia, donde impacto con su pasarela, belleza y figura.

Una venezolana que pisa fuerte en Tailandia

La criolla de 34 años desfiló con agarra y fuerza en una gala llena de brilló que reunión a competidoras de diversos países.

Para el primer desfile Santiago lució un traje de baño completo en vibrante tono naranja. Mientras, que en la segunda presentación optó por un traje ajustado al cuerpo y repleto de pedrería.

Con su participación, Isabella hace historia al convertirse en una de las primeras mujeres trans en competir en esta nueva vertiente del Miss Grand Internacional, certamen dirigido por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Desde su llegada a la nación asiática, Isabella ha estado realizando diversas actividades como registros, pruebas de vestuarios, fotos y maquillaje, en el Grand Richmond Stylish Convention Hotel.

La modelo busca darle a Venezuela una segunda corona internacional. En el año 2014 ganó el Miss Internacional Queen en Tailandia, la competencia de belleza más importante para mujeres transexuales de todo el mundo.

Trayectoria en la televisión internacional

Santiago habla español, inglés y portugués. Además, ha logrado tener una destacada carrera en Colombia, donde ha participado en importantes proyectos televisivos como “La casa de los famosos” y “Masterchef”.

En la competencia también estuvo su compatriota, Gabriela de la Cruz, quien brilló con el cuerpazo y pasarela.