Modelo trans representará a Venezuela en el Miss Grand Internacional All-Stars

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Isabella Santiago confirma que será Venezuela en la primera edición del Miss Grand Internacional All-Stars 2026. La actriz, modelo y presentadora, busca sumar un segundo título a su trayectoria, tras haber hecho historia en 2014 al coronarse como Miss Internacional Queen.

Representación de Venezuela

Fue la tarde del domingo 10 de mayo que la belleza confirmó la representación de su país natal, y no a Colombia, en el concurso que se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia, del 16 al 30 de mayo.

“Por ti mamá hoy soy Venezuela en el Miss Grand Internacional All-Stars. Me enseñaste el trabajo duro, la fuerza de voluntad y a nunca perder la Fe. Gracias a eso, hoy estoy aquí cumpliendo mis sueños”, dijo.

Hace días Santiago vivió un fuerte dolor, por la muerte de su madre en Caracas.

La belleza recibió mensajes de condolencias de seguidores y amigos cercanos, por seguir firme con el nuevo reto que representa ser Venezuela en Asia.

Perfil de la candidata

La belleza de 34 años habla español, inglés y portugués. Además, en Colombia, ha participado en importantes proyectos televisivos como “La casa de los famosos” y “Masterchef”.

Con Isabella serán dos competidoras que Venezuela tendrá en la edición All-Stars.

La segunda es Gabriela de la Cruz, quien va de la mano de la organización Miss Grand Venezuela, dirigida por Jacqueline Aguilera y Esteban Velázquez.