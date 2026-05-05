Venezolana representa a Florida en el Miss Grand Estados Unidos 2026

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y creadora de contenido venezolana, Luisa Ganatios Davis, es la representante de Florida en el Miss Grand Estados Unidos 2026. La joven ganó la corona el pasado sábado 2 de mayo, en una gala que tuvo lugar en el Black Box Media de Miami.

Belleza venezolana en Estados Unidos

Luisa es un rostro conocido en Venezuela, ya que en el 2025 se postuló al Miss Venezuela, llegando al proceso de Evaluación Preferencial Individual (EPI).

La criolla representó a Miss Grand Central Florida, estando ahora rumbo al Miss Grand Usa 2026, que está programado para llevarse a cabo en Las Vegas, Nevada, en el mes de junio.

Ganatios David se graduó en la Universidad Central de Florida de una Licenciatura en Ciencias de Administración de Empresas, Marketing y una especialización en Teatro.

Hoy lleva un estilo muy diferente al que utilizó en el casting para el Miss Venezuela, teniendo el cabello más claro, y mostrándose muy feliz por una oportunidad valiosa en los concursos de belleza.

“Soñando despierta con esta gran noche y todo lo que representa. Este es solo el comienzo de un viaje verdaderamente hermoso. Estoy abrazando cada momento de ello”, escribió.

Detalles sobre Luisa

En Miami la venezolana ha participado en desfiles de importantes diseñadores como Giannina Azar y Douglas Tapia. Además, participó en el show “¿Quién caerá?” de Adamari López.

Luisa tiene 23 años, nació en Barquisimeto, estado Lara, pero vive en Orlando, Estados Unidos, y tiene devoción por la Divina Pastora.

En el 2019 participó en el concurso Miss Mundo Latina USA.

Como dato curioso la actual reina de Miss Grand Usa, es una venezolana, llamada Ivana Valentina García Ocanto.