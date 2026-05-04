¡Reencuentro de bellezas! Reinas del Miss Venezuela 1986 comparten una tarde en Caracas

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Maite Delgado volvió a despertar la nostalgia entre sus seguidores tras compartir en redes sociales imágenes de un íntimo y emotivo encuentro con varias de sus compañeras del Miss Venezuela 1986, edición que marcó a toda una generación y que sigue siendo recordada con cariño.

La animadora venezolana mostró una tarde llena de abrazos, risas, conversaciones y recuerdos, donde el tiempo pareció detenerse para reunir nuevamente a mujeres que hace casi cuatro décadas compartieron una de las experiencias más importantes de sus vidas.

Una reunión de altura y belleza

En la reunión estuvieron presentes antiguas representantes del concurso que en 1986 brillaron sobre el escenario del Teatro Municipal de Caracas. Las imágenes compartidas en Instagram reflejan complicidad, cariño genuino y una amistad que ha logrado mantenerse viva a pesar del paso de los años y de las distintas rutas profesionales y personales que tomó cada una.

El Miss Venezuela 1986: un desfile de mujeres hermosas

Raquel Lares, quien representó al estado Sucre, logró destacar en el Miss Venezuela 1986 al posicionarse como una de las finalistas más recordadas de esa edición. Su elegancia y desenvolvimiento la llevaron a obtener gran visibilidad durante el certamen.

Laura Schettini Fanelli, Miss Lara, formó parte del grupo de candidatas que aportó frescura y presencia a una competencia particularmente fuerte. Aunque no obtuvo corona, fue una de las participantes más comentadas por su porte y disciplina.

María Carolina Pacheco Moreno representó a Monagas y se convirtió en una de las jóvenes promesas de aquella edición. Su participación le permitió proyectarse dentro del circuito social y de belleza venezolano.

Yukency Teresita Sapucki Tovar, Miss Amazonas, destacó por su imagen sofisticada y personalidad serena. Su paso por el certamen la ubicó dentro del recordado grupo de candidatas de 1986.

María Begoña Juaristi Mateo, Miss Zulia, fue una de las grandes triunfadoras del concurso al obtener el título de Miss World Venezuela 1986, consolidándose como una de las figuras más exitosas de esa edición.

Por supuesto, Maite Delgado, quien representó a Anzoátegui, no solo logró posicionarse entre las finalistas, sino que convirtió esa plataforma en el inicio de una de las carreras más exitosas de la televisión venezolana.

Su participación en el Miss Venezuela 1986 fue el trampolín que la llevó a convertirse en una de las animadoras más queridas del país.