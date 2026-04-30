Ella es Lady Di Mosquera, la representante de Venezuela en el Miss Grand Internacional

En una velada celebrada en el escenario del Centro Cultural Chacao, Lady Di Mosquera fue coronada como la nueva Miss Grand Venezuela 2026. La reina representará al país próximamente en India; el evento fue transmitido en señal abierta a nivel nacional y vía streaming para el resto del mundo.
NOTAS RELACIONADAS
La gala, marcada por un despliegue técnico de vanguardia, reunió jóvenes concursantes que representaban diferentes estados y regiones del país, en la competencia que promueve valores como: la paz, la solidaridad y el compromiso social.
El jurado calificador lo conformaron personalidades de diferentes sectores del país, encabezado por: el "Zar de la Belleza", Osmel Sousa, Marta Morante, Estela Pelgrón, Carol Ginter, Gabriela Coronado, Valentina Figuera, Jhonny Guzmán, Ricardo Cameron, Hugo Carregal, Ramón Aular, Leo Almodal y Eduardo Kawan,(vía on line). Los jueces no sólo evaluaron la belleza física, sino la oratoria y el propósito social, entre otras cualidades, de cada candidata, durante todo el tiempo del concurso.
Acompañaron a Lady Di Mosquera en el cuadro de honor como semifinalistas: Marielen Vacondio Miss Grand Miranda, Oky Espinoza Miss Grand Península de Araya, Yanett Díaz Miss Grand Amazonas, Paola Donquis Miss Grand Carabobo, Fabiola Ramírez Miss Grand Zulia y Fernanda Pernía Miss Grand Península de Paria.
La conducción del evento estuvo a cargo de un trío de lujo: Silvana Continanza, Arnaldo Catanaima y Adriana Pérez, quienes con su carisma y profesionalismo marcaron el ritmo de una noche inolvidable.
La imagen de las candidatas fue un punto focal de la edición. Las participantes lucieron piezas exclusivas de @thini.swimwear durante el desfile en traje de baño, complementadas por el impecable calzado de Adrián Ramírez Shoes, firmas que realzaron los desfiles con modernidad y distinción.
La gala vibró con el talento musical del joven prodigio “Josué Benjamín”, quien conmovió a los presentes con su performance; así como la energía y potencia vocal de “Javier Messiah”, encargados de poner el ritmo a los momentos más emocionantes de la coronación.