Lady Di Mosquera se corona Miss Grand Venezuela 2026: Rumbo a la India

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Venezuela tiene una nueva reina. Se trata de Lady Di Mosquera quien se coronó Miss Grand Venezuela 2026, la noche del miércoles 29 de abril en el Centro Cultural Chacao.

Tras varios meses de competencia, eventos, desfiles y ganar el Reinado Internacional del Café, Mosquera se ganó el gran pase de representa al país en la India en octubre.

Detalles de la coronación

La esbelta morena siempre fue favorita de los expertos en misses y el público, por su estampa, belleza y personalidad.

Su camino en los certámenes comenzaron en el año 2022 cuando participó en la segunda temporada del Concurso By Osmel Sousa, de ahí llegó el Miss Charm Internacional en Vietnam, luego el Reinado del Café y finalmente el Miss Grand Venezuela.

Durante la final la belleza lució un vestido en color rojo firmado por Nidal Nouaihed, cabello recogido y accesorios plateados, los cuales quedaron perfectos con la corona dorada.

Sus desfiles estuvieron cargados de mucha actitud. Sin embargo, su momento crucial en la final fue su discurso sobre la paz y la guerra, dándolo en buen inglés, lo que muestra su enfoque y preparación en el idioma universal.

Lady que es estudiante de Comunicación Social, fue coronada por Nariman Batthika y Jacqueline Aguilera, directora nacional de Miss Grand Venezuela.

Cuadro de honor

El cuadro de tres finalistas fue conformado por Miss Grand Miranda, Marielen Vacondio, y Miss Grand Península de Araya, Oky Espinoza, quienes posiblemente puedan representar al país en certámenes internacionales.

Mosquera ahora comienza un camino de preparación, entrevistas, fotos y actividades para la India, dónde se realizará la final del concurso Grand dirigido por Nawat Itsaragrisil.

La morena buscará para Venezuela la segunda corona dorada, que ostenta la filipina Emma Mary Tiglao.