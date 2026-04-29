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Miss Grand Venezuela 2026: Las grandes favoritas para la final de esta noche

Tres bellezas figuran en la lista de los expertos en misses  

Por

Elvis González
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 01:04 pm
Miss Grand Venezuela 2026: Las grandes favoritas para la final de esta noche
Miss Grand Venezuela / Cortesía
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La noche de este miércoles 29 de abril llega a su final el certamen Miss Grand Venezuela 2026, dirigido por Jacqueline Aguilera y Esteban Velásquez. Varias candidatas se han llevado la atención del público y missólogos por su belleza.

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La preliminar del certamen realizada el martes 28 de abril sirvió como termómetro para medir la fuerza de varias candidatas al título nacional que ostenta Nariman Batthika.

Aquí repasamos algunas de las favoritas para llevarse la codiciada corona dorada y el poder de gritar Venezuela en la India.

Miss Grand Canaima

Lady Di Mosquera es la modelo criolla que tiene el máximo apoyo de experto en misses nacionales e internacionales.

Su belleza morena, cuerpo tonificado y larga cabellera han impactado al público. Además, de ser una veterana en concursos ganando este año el Reino Internacional del Café en Manizales, Colombia.

Sin embargo, su debilidad es no hablar de manera fluida el inglés, idioma que pesa mucho en el certamen internacional.

Miss Grand Miranda

Marielen Vacondio es la gran sorpresa de la edición, llegó callada y sin muchos fanáticos, pero con el paso del tiempo se fue creciendo con una pasarela arrolladora, un pronunciado estilo de Miss y estatura.

Su talento es cantar, algo que gusta mucho en el certamen internacional, que busca proyectar a su ganadora como una estrella.

Miss Grand Yaracuy

Una morena con cabello rizado y estilizado cuerpo que se impuso en la gala preliminar.

Arlymar Linarez es un torrente de fuerza sobre el escenario, que podría alzarse con uno de los títulos que posee el certamen. 

Miss Grand Península De Araya 

La exótica morena se llevó el título de Mejor en vestido de gala, consolidando su favoritismo para la gala final de hoy.

Su estilo diferente y actitud en el escenario, hacen a Oky Espinoza una las más fuertes.

Miss Grand Zulia, Barinas y Amazonas también figuran en la lista de expertos. 

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