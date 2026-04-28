El Miss Grand Venezuela pierde a una de sus reinas a horas de celebrarse

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La competencia rumbo a la corona del Miss Grand Venezuela 2026 sufre un giro inesperado. La modelo venezolana Elie Herrera, quien representaba a la banda de Guayana Esequiba, anunció oficialmente su salida del certamen, generando sorpresa en el público.

La noticia llega a tan solo horas de la esperada gala final, prevista para el 29 de abril de 2026, donde 24 candidatas buscan alzarse con el título nacional.

Su despedida del Miss Grand Venezuela 2026

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, aliados y al público en general, Herrera confirmó que no continuará en la competencia, apelando a circunstancias ajenas a su voluntad.

“A través del presente, deseo informar a mis seguidores, aliados y a la opinión pública mi decisión de no participar en la próxima edición del Miss Grand Venezuela. Esta decisión responde a motivos de fuerza mayor”, apunta.

En el texto, la ahora excandidata dejó ver el impacto emocional de su retiro, agradeciendo el respaldo recibido durante su preparación y trayectoria en el concurso. También ofreció disculpas a quienes confiaban en su desempeño en la noche final.

Herrera, quien había generado expectativas dentro del certamen, cerró su mensaje con palabras que reflejan satisfacción pese a su salida: “Me llevo conmigo la satisfacción de haberlo intentado, de haber dado lo mejor de mí y de haber disfrutado cada etapa de este proceso”.

El camino de Elie Herrera en el Miss Grand Venezuela

Elie Herrera formaba parte del grupo de candidatas seleccionadas para avanzar hacia la etapa final del Miss Grand Venezuela 2026, luego de superar las primeras fases del concurso, donde participaron decenas de aspirantes de distintas regiones del país.

Representando a Guayana Esequiba, una banda de alto valor simbólico dentro de los certámenes venezolanos, su participación destacaba tanto por su presencia escénica como por su proyección mediática.

Su preparación inició en 2025, año en el que comenzó su formación dentro de la organización, consolidando un perfil competitivo en pasarela, oratoria e imagen integral.

Durante el desarrollo del concurso, Herrera logró posicionarse como una de las figuras emergentes, conectando con el público digital y generando respaldo entre seguidores del mundo del entretenimiento y la belleza.

A pesar de esta inesperada baja, el Miss Grand Venezuela continúa su curso con miras a elegir a la representante nacional que competirá en el escenario internacional. El evento, que reúne a candidatas de todo el país, se llevará a cabo en el Centro Cultural Chacao de Caracas.