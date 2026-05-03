Judith Castillo: El accidente que casi le cuesta la vida a la Miss Venezuela 1976

Suscríbete a nuestros canales

Judith Castillo dentro de poco cumplirá 50 años de haber participado en el Miss Venezuela y Miss Universo 1976. La belleza ha utilizado su perfil de Instagram para postear videos, resumiendo momentos de su juventud y en el concurso más importante del país.

Revelación del accidente

En la serie de capítulos llamó la atención el número 4, en el que Castillo contó de un accidente que sufrió de niña cuando estudiaba en el colegio Santa Rosalía.

Recordó que un día cruzando la calle un taxi la arrolló y arrastró cuadras abajo.

La situación fue difícil ya que la belleza quedó debajo del carro con fuertes lesiones, dolores y una cicatriz, que tiempo después fue muy comentada en el concurso Miss Venezuela.

"Sufrí un accidente de tránsito terrible. Un taxista me arrastró cuadras abajo. Estaba sangrando, y me dejó una fístula en la columna, un hueco enorme en la cabeza y la pierna torcida, según los médicos yo no volvería a caminar", expresó.

Escándalo por la cicatriz

Contó que tiempo después un médico de la época regó a la prensa que ella tenía una cicatriz en la pierna.

La prensa resaltaba en los medios que la cicatriz le impedía a Castillo ser la ganadora del Miss Venezuela.

Una anécdota que recordó fue que durante la presentación a la prensa del 76 en traje de baño, los reportes querían fotografiar la cicatriz, a lo que ella con mucha astucia no permitió.

Un gran recorrido

Los cuentos sobre su paso por el Miss Venezuela son todo un derroche de clase y belleza, asistiendo a esos lugares emblemáticos de Caracas, que visitó durante el certamen.

Su vestuario, colegios, entrevistas y programas, son algunos de los repasos que realiza la criolla, y que promete contar con más detalles en un libro.