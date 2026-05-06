¡Confirmado! Ella será la representante de Venezuela en el Miss Grand All Stars

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La belleza venezolana vuelve a tomar protagonismo internacional y esta vez de la mano de una representante con experiencia, disciplina y una historia inspiradora que lo dará todo por nuestro país en el Miss Grand All Stars.

La yaracuyana Gabriela de la Cruz fue designada para representar a Venezuela en el concurso especial del Miss Grand International, certamen que reunirá a las mejores candidatas de cada país y se celebrará en Tailandia del 18 al 30 de mayo.

Gabriela de la Cruz lista para brillar en el Miss Grand All Stars

Gabriela de la Cruz no es una desconocida en el mundo de los certámenes. La modelo ya tuvo una destacada participación internacional al representar a Venezuela en el Miss Supranational 2019, donde logró posicionarse como cuarta finalista, dejando en alto el nombre del país.

Su regreso a una competencia internacional llega en un momento clave de su carrera. Luego de participar en el Miss Venezuela 2025 como representante de Yaracuy, Gabriela consiguió consolidarse como una de las favoritas del público y del jurado.

Su desempeño en el templete liderado por Nina Sicilia, la llevó a alcanzar el puesto de tercera finalista y obtuvo reconocimientos especiales como Miss Elegancia y Miss Manos de Reina.

Del Miss Venezuela a un escenario global

La designación de Gabriela ocurre tras movimientos inesperados dentro de la organización nacional, luego de que Sthefany Gutiérrez, Miss Venezuela 2017, confirmara su renuncia por “motivos personales” lo que puso a correr a la directiva nacional.

En las redes sociales del Miss Grand International, celebraron la participación de Gabriela: “Gabriela representa resistencia, orgullo y propósito. Su objetivo es aprovechar esta oportunidad para crecer, desafiarse a sí misma e inspirar a otros con confianza y autenticidad”.

Por su parte, la criolla se dirigió a su público con un mensaje de reflexión: “Y sin buscarlo llegó esa llamada que cambió todo. A veces la vida no avisa, solo te sorprende y te pone exactamente donde siempre soñaste estar”.