Así confirma Sthefany Gutiérrez su retiro del Miss Grand All Stars

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A días del revuelo que generó el regreso más comentado en el mundo de los certámenes de belleza, la modelo venezolana Sthefany Gutiérrez anunció oficialmente su retiro del Miss Grand International All Stars 2026, decisión que tomó por motivos personales.

La noticia llega semanas después de que su participación fuera celebrada por fanáticos del pageantry dentro y fuera de Venezuela, quienes veían en la Miss Venezuela 2017 una de las cartas más fuertes para conquistar la corona en la primera edición de esta competencia especial.

El regreso de Sthefany Gutiérrez que ilusionó a todos

Cuando la organización Miss Grand Venezuela confirmó en abril que Gutiérrez sería la representante nacional en el All Stars, la reacción fue inmediata.

La reina, recordada por su destacado desempeño en Miss Universo 2018 donde obtuvo el puesto de segunda finalista, despertó entusiasmo por su regreso a las pasarelas internacionales.

Su presencia no pasaba desapercibida. Con una trayectoria sólida, experiencia internacional y una base de seguidores fieles, muchos especialistas la posicionaban como una de las favoritas de la edición.

El Miss Grand All Stars 2026, concebido como una competencia para reunir a excandidatas y figuras destacadas de distintos concursos, parecía el escenario ideal para el esperado comeback de la venezolana.

¿Qué la llevó a renunciar?

Aunque el anuncio oficial no profundiza en las razones específicas detrás de su salida, se confirmó que la decisión responde a asuntos personales. Esta reserva ha generado múltiples especulaciones entre seguidores y expertos del mundo de la belleza.

“Con mucho pesar tras una profunda evaluación y considerando cuidadosamente mis circunstancias personales he tomado la difícil decisión de retirarme de la primera edición del Miss Grand All Star”, dice en su comunicado.

“Esta no fue una decisión fácil. Representar a Venezuela ha sido uno de los mayores honores de mi vida, y mi amor por Miss Grand International por todo lo que esta organización representa y por la comunidad que he construido alrededor del mundo permanece intacto”, acotó.

Finalmente, la beldad criolla agradeció a la Organización del Miss Grand International por la oportunidad y a sus fans por el apoyo. “Mi sueño de ser parte de All Star no ha desaparecido. Espero tener la oportunidad de hacerlo realidad en una edición futura”, culminó.

Hasta ahora, ni Sthefany Gutiérrez ni la organización han ampliado detalles sobre si existe alguna posibilidad futura de retomar proyectos internacionales dentro del circuito de concursos.