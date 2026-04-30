Sthefany Gutiérrez habría renunciado al Miss Grand All Stars ¡Escándalo!

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En redes sociales corre el rumor de que Sthefany Gutiérrez habría renunciado a competir en la primera edición All Stars del certamen Miss Grand Internacional. Hace semanas se había anunciado que la morena era la encargada de viajar a Tailandia, para darse una nueva oportunidad en un concurso internacional.

"Renuncia" de la Gutiérrez

Uno de los primeros en comentar el rumor sobre la Miss Venezuela 2017, es el missólogo Julio Rodríguez Matute, quien ha escrito en un post de Instagram que Jacqueline Aguilera y Esteban Velázquez, están muy mal por la decisión de la popular “Pocahontas”.

“Se siente muy mal anímicamente en estos momentos y por eso ha decidido dar un paso atrás a su participación”, ha escrito Rodríguez.

Recordemos que a la morena le fue hackeada recientemente su perfil oficial de Instagram, en la que acumulaba más de un millón de seguidores.

Julio también ha informado en la publicación que la salida de la 2da finalista del Miss Universo, dejaría a Venezuela sin participación en la contienda que se realizará del 16 al 30 de mayo.

“Se teme que por la premura, no consigan a ningún reemplazo de última hora, por lo que Venezuela podría estar ausente del MGI All Stars”, dijo.

Más información

Katherine Coromoto desde Miami, ha posteado un video abordando la noticia, mostrando un mensaje que le envió una persona muy cercana al equipo de la miss, quien según confirma la renuncia.

"La persona asegura que dentro de poco se emitirá el comunicado sobre la renuncia de Gutiérrez", dijo Katherine.