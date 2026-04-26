Sthefany Gutiérrez se despide de redes sociales: ¿Qué pasó?

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Sin comunicado ni razones, Sthefany Gutiérrez le dijo adiós a su perfil de Instagram, a pocos días de representar a Venezuela en el Miss Grand International All Star, en Tailandia.

Usuarios en redes sociales se percataron de que la reina de belleza le dio de baja a la cuenta sin motivo aparente. Muchos encendieron las alarmas porque en pocos días la criolla deberá viajar al país asiático para incorporarse a la competencia que inicia el 16 de mayo, y finaliza el 30 del mismo mes con la gran final.

A pesar de ser una nueva versión del certamen, esta franquicia es conocida por su impacto en las plataformas digitales ya que toman en cuenta la presencia de la candidata en la comunidad 2.0.

Sthefany Gutiérrez y su impacto en los reinados

Desde su designación, Sthefany Gutiérrez se ha mantenido al margen de compartir parte de su preparación, manteniendo cierto hermetismo de lo que será su desenvolvimiento en el concurso.

En 2018, la modelo portó la banda de Venezuela en el Miss Universo celebrado en Tailandia. Con su cabellera y tumbao conquistó el segundo lugar entre las finalistas.

Gracias a su experiencia y legado ha vuelto a encender la chispa de lo que fue hace 8 años atrás, los expertos en certámenes apuestan a ella para ganar la primera edición de Miss Grand International All Star.

Su paso por el reinado internacional dejó una huella en la siguiente generación de misses en todo el mundo.

¿Campaña de intriga?

Su ausencia en Instagram puede deberse a una campaña de intriga para regresar más fuerte y emprender su camino a la corona. Sin embargo, otra ola de corriente informativa sugiere que le fue hackeada la cuenta.

Hasta el momento no existe un pronunciamiento de la Organización Miss Grand Venezuela ni su directiva, encabezada por Jacqueline Aguilera.