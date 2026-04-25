Puerto Rico albergará el Miss Universo 2026 ¡Es Oficial!

Suscríbete a nuestros canales

Anunciaron oficialmente a Puerto Rico como la sede del Miss Universo 2026, que tendrá lugar en noviembre, en el emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La confirmación del país anfitrión surge después de la incertidumbre que tenía en vilo a los fanáticos tras las acusaciones de su CEO Raúl Rocha, por presunto crimen organizado y tráfico de armas.

Aunque las negociaciones para albergar el certamen de belleza estaban en marcha desde 2025, hubo un silencio por varios meses sobre si Puerto Rico asumirá la responsabilidad, hasta ahora con la noticia.

“Este noviembre de 2026, Puerto Rico abre sus puertas al universo. Un lugar donde la cultura cobra vida, el sabor llena cada rincón y cada momento es una celebración de legado, belleza y orgullo. Aquí es donde el mundo se une”, indicó la franquicia en la descripción del video promocional.

Por los momentos la Organización Miss Universo no ha confirmado la fecha exacta del evento.

Puerto Rico, una sede con historia

A lo largo de la historia del concurso, la isla caribeña ha acogido el Miss Universo en tres ocasiones, 1972, 2001 y 2002. Ahora, regresa con una superproducción con la edición 75.

El anfitrión buscará coronar a su sexta reina universal después de Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2005), gracias a esta hazaña se ha posicionado como un país powerhouse. Hasta el momento no tiene representante.