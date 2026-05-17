Gabriela de la Cruz buscará la primera corona del Miss Grand All Stars para Venezuela

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En la noche del sábado 16 de mayo, Gabriela de la Cruz despegó desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía rumbo a Tailandia para representar a Venezuela en la primera edición del Miss Grand All Stars.

La modelo venezolana tiene el compromiso de traer al país la primera corona de esta nueva versión del Miss Grand International, donde exreinas pueden volver a participar en una misma plataforma, incluso enviando a más de una representante.

Con una sólida base tras su experiencia en los reinados de belleza, De la Cruz fue el as bajo la manga de la Organización Miss Grand Venezuela, tras la renuncia de Sthefany Gutiérrez.

Una reina llena de brillo

Los cambios en la criolla son evidentes: desde que pisó la terminal aérea acaparó la mirada de los viajeros por optar por un arriesgado pero acertado vestuario que resaltó toda su figura.

Gabriela vistió de rojo, con una transparencia con bordados en la parte inferior del traje, mientras un blazer acompañó a juego con la propuesta del diseñador Carlos Pérez. Su estilismo fue renovado, un cambio que se dio a conocer a través de las redes sociales días atrás.

Gabriela de la Cruz Miss Grand Venezuela / Instagram

En busca de la corona

La beldad criolla fue designada el pasado 6 de mayo y desde entonces se ha mantuvo activa en las actividades en pro de tener un buen desempeño, con clases de peinado y protocolo, pruebas de vestuario, visita al Consulado de Tailandia en Caracas, sesiones intensivas de oratoria, pasarela, entre muchos otros compromisos.

Gabriela de la Cruz no es ajena al mundo de la belleza: fue ganadora del Miss Supranational Venezuela 2019 y cuarta finalista del Miss Venezuela 2025.

Según palabras de Jacqueline Aguilera, directora nacional de Miss Grand Venezuela, sus expectativas son altas y espera que la modelo quede en el cuadro de finalistas del certamen que se celebrará el 30 de mayo en Tailandia.