Gabriela de la Cruz despegará a Tailandia para el debut del Miss Grand All Stars

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En dos días, Gabriela de la Cruz viajará a Tailandia para representar a Venezuela en la primera edición del Miss Grand International All Stars. Jacqueline Aguilera, directora nacional del Miss Grand Venezuela, compartió detalles de su preparación y pronta llegada al país asiático.

La criolla fue designada el pasado 6 de mayo, después de que Sthefany Gutiérrez desechó la idea de ir al certamen internacional por “temas personales”. De la Cruz no es ajena al mundo de la belleza: fue ganadora del Miss Supranational Venezuela 2019 y cuarta finalista del Miss Venezuela 2025.

Jacqueline Aguilera lo cuenta todo

En una entrevista para el Diario 2001, la Miss Mundo 1995 adelantó que la modelo viajará con cuatro maletas el 16 de mayo para incorporarse a las actividades del concurso el día 18. Además, resaltó su disciplina y el “gran entusiasmo” con el cual asumió la responsabilidad de portar la banda del país.

“Ella, además de su porte y belleza, se presentará en Tailandia como una mujer venezolana llena de confianza gracias a los años de preparación, porque, a mi juicio, la experiencia no se improvisa”, puntualizó Aguilera.

En cuanto a su estilismo, confesó que lo han “potencializado” y “reforzado” para resaltar sus atributos en el escenario. Su cambio es inminente, pero su esencia se ha mantenido intacta.

Gabriela ha tenido poco tiempo de preparación, pero se ha mantenido activa en las actividades en pro de tener un buen desempeño, con clases de peinado y protocolo, pruebas de vestuario, visita al consulado de Tailandia en Caracas, sesiones intensivas de oratoria, pasarela, entre muchos otros compromisos.

Expectativas sobre Gabriela de la Cruz

Jacqueline Aguilera tiene la plena confianza en el desempeño de Gabriela de la Cruz y aspira a que se posicione dentro del top 5 en la noche final del 30 de mayo, desde Bangkok, Tailandia.

“Gabriela tendrá un excelente desempeño, sin duda alguna. La posición final y los resultados los conoceremos el 30 de mayo. Afortunadamente, se ha posicionado dentro de las 10 favoritas, por eso yo siempre aspiro al top cinco. Que sea lo que esté destinado para ella; lo importante es que disfrute la experiencia y sea feliz en el proceso”, comentó.