Así fue la salvaje golpiza del estilista venezolano a la Miss Venezuela Global

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En horas de la tarde de este 20 de mayo, fue detenido el estilista venezolano Giovanni Laguna tras agredir a la Miss Venezuela Global 2024, Andrea del Val, en Cannes, Francia.

En un video filtrado en redes sociales, se evidencia la tensión en el ambiente luego de un intercambio de palabras entre el también diseñador y la reina de belleza, quien fue llamada “prostituta” por Laguna.

Ante los señalamientos de parte y parte, Giovanni Laguna se fue en contra de Andrea del Val. La modelo mostró su rostro ensangrentado luego del altercado.

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