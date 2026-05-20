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Así fue la salvaje golpiza del estilista venezolano a la Miss Venezuela Global

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 06:25 pm

En un video filtrado en redes sociales aparece la reina de belleza ensangrentada tras el altercado

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En horas de la tarde de este 20 de mayo, fue detenido el estilista venezolano Giovanni Laguna tras agredir a la Miss Venezuela Global 2024, Andrea del Val, en Cannes, Francia.

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En un video filtrado en redes sociales, se evidencia la tensión en el ambiente luego de un intercambio de palabras entre el también diseñador y la reina de belleza, quien fue llamada “prostituta” por Laguna.

Ante los señalamientos de parte y parte, Giovanni Laguna se fue en contra de Andrea del Val. La modelo mostró su rostro ensangrentado luego del altercado.

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