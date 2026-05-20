Murió músico venezolano a pocos días de cumplir 75 años

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El fin de semana, la industria musical venezolana sufrió una dura partida, la muerte del cantante, guitarrista, director musical y compositor Antonio Khan.

Legado en la música nacional

Las redes sociales se llenaron de mensajes y publicaciones de condolencias para la familia de Khan, quien se desempeñó por varios años como director musical y arreglista de la Orquesta Típica Nacional (OTN).

Hasta el momento no se conoce la causa del deceso del artista nacido el 29 de mayo de 1951 en Tocuyito, estado Carabobo.

De acuerdo con los reportes, su fallecimiento ocurrió el pasado sábado 16 de mayo, dejando un legado único e imborrable en el país como un auténtico baluarte de las cuerdas venezolanas.

El gremio artístico lamenta su partida

Antonio fue la mente maestra detrás de grandes producciones en el país, en cantantes como Mayra Martí.

Tras conocerse la noticia, figuras emblemáticas de la canción nacional como Mirtha Pérez y Neyda Perdomo, expresaron su pesar.

“Un abrazo muy fuerte y expresar de mi parte condolencias a su familiar”, escribió la cantante Mirtha Pérez en Instagram.