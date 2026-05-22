Clara Vegas y Elena Rose: la conexión que viene de las coronas

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La noche del 21 de mayo, la cantante Elena Rose se presentó en el reconocido Coca-Cola Music Hall de San Juan como parte de su gira “Alma Tour 2026”, reuniendo a cientos de fanáticos que corearon sus canciones durante toda la velada.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fuera del escenario fue la presencia de Clara Vegas Goetz, actual Miss Venezuela, quien asistió al concierto acompañada de toda su familia, incluida su madre, la exreina de belleza Andreína Goetz Blohm.

Las imágenes del encuentro entre Clara y Elena rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, mostrando a ambas venezolanas compartiendo abrazos, risas y una conversación muy cercana que dejó ver la admiración mutua entre ellas.

El emotivo mensaje de Clara Vegas a Elena Rose

Tras el concierto, Clara Vegas utilizó su cuenta de Instagram para expresar públicamente la emoción que sintió al conocer a la intérprete venezolana.

“Gracias por todo lo que eres y transmites. El mundo necesita más gente pura luz, amor y buenas vibras. Qué bonito cómo trabaja el universo que nos puso en Puerto Rico en la misma fecha y me dio la oportunidad de conocerte”, escribió la soberana de la belleza venezolana.

En las fotografías compartidas en redes sociales se aprecia a Elena Rose y Clara Vegas disfrutando del backstage del concierto, mientras intercambian sonrisas y abrazos en un ambiente relajado y lleno de complicidad.

Una conexión que une a sus familias

Más allá de la música y el momento viral, el encuentro entre Clara Vegas y Elena Rose tiene un detalle que llamó especialmente la atención de los seguidores de los concursos de belleza en Venezuela y es que ambas están unidas por una historia familiar vinculada al Miss Venezuela.

La madre de Elena Rose participó en el certamen Miss Venezuela 1991 como representante del estado Guárico, mientras que Andreína Goetz Blohm, madre de Clara Vegas, se coronó como Miss Venezuela 1990, convirtiéndose en una de las reinas más recordadas de su generación.

Ese vínculo histórico entre ambas familias hizo que muchos seguidores de los reinados describieran el encuentro como una especie de “reunión de legado”, donde dos nuevas figuras venezolanas coinciden desde escenarios completamente distintos: la música y la belleza.