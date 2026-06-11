Danny Ocean se lanzó a los brazos de Shakira en la ceremonia inaugural

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Un momento histórico se vivió en el Estadio Ciudad de México con la apertura del Mundial 2026 y la presentación de Shakira en la ceremonia inaugural. En este sentido, tras el espectáculo, Danny Ocean se lanzó a los brazos de la colombiana para celebrar su espectáculo.

Luego de presentar “Dai Dai” junto a Burna Boy, “Shak” se retiró del escenario para ir al backstage y fue sorprendida por el artista venezolano, quien le extendió un caluroso abrazo y unas palabras de felicitación.

Aunque estaba escoltada por un círculo de seguridad, la intérprete de “Waka Waka” se detuvo para saludar al criollo y luego seguir su camino al camerino.

Danny Ocean hace historia en el Mundial 2026

Por primera vez en la historia de los Mundiales, un venezolano es parte de la fiesta inaugural. Danny Ocean se llevó todos los aplausos con unos cuantos segundos para presentar su tema, “Partidazo”, el cual pertenece al álbum oficial de la FIFA.

El venezolano vistió de vinotinto y contó con un despliegue técnico con bailarines en escena y una multitud con sed de buena música.

Tras el show en vivo, varios artistas venezolanos aplaudieron su actuación a través de las redes sociales por dejar el nombre de Venezuela en alto.

Shakira cierra con broche de oro la fiesta inaugural

Después de un desfile de artistas como Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y JBalvin, Shakira cerró la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo con “Dai Dai” en colaboración con el músico nigeriano Burna Boy.

Una vez más, la barranquillera se proclamó la reina indiscutible de los Mundiales al ofrecer un espectáculo en vivo con su mejor demostración de baile, música y pasión.