Denise Quiñones recordó a la fallecida Miss Venezuela, Eva Ekvall

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En una reciente entrevista, la Miss Universo 2001, Denise Quiñones, recordó su pasó por el certamen celebrado en su natal Puerto Rico, dónde ganó la cuarta corona.

Durante la conversación, la belleza recordó todos los mágicos momentos con el público, entrenamientos, días de agotamiento y su bonita conexión con la Miss Venezuela, Eva Ekvall.

Una unión sin rivalidades

En su momento Eva era una gran favorita a la corona universal. Sin embargo, Quiñones aseguró que entre ellas nunca existió una rivalidad, al contrario, comentó que desde que la vio el primer día de concentración sintió un aura bonita.

Aunque destacó que no pasó tantos momentos a solas con la fallecida Miss, los que vivieron juntas fueron suficientes para darse cuenta de su calidez y cercanía.

"Eva me dejó una marca muy grande; era tan chula, con mucha espiritualidad. Siempre se le veía con mucho aplomo y paz. Me dejó marcada positivamente y ella sigue en mi corazón", confesó Quiñones de manera emotiva.

Una competencia de alto nivel

Para la actriz, modelo y cantante boricua, Ekvall siempre fue una fuerte contrincante para ganar por la preparación que las venezolanas llevan a los concursos.

También mencionó a Miss Grecia, Evelina Papantoniou, con quién terminó agarrada de manos en un emblemático top 2.

Eva que alcanzó el puesto de 3ra finalista en el certamen universal, falleció el 17 de diciembre de 2011 a los 28 años.

La belleza murió en Houston, Texas, tras una larga batalla contra el cáncer, dejando un legado único como una de las misses venezolanas más elegantes y con excelente inglés de la historia.