La Miss Universo Irene Sáez se lleva todas las miradas por esta fotografía ¡Mírala!

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Por medio de su cuenta en Instagram, la Miss Universo 1981 Irene Sáez Conde enloqueció a sus seguidores al posar muy elegante en Miami, con un ajustado traje en color blanco.

Imagen de Irene

Aunque la rubia se mantiene lejos de los medios de comunicación y la política, su imagen sigue presente en la farándula nacional como una de las reinas más integrales de la historia.

Sáez aparece en la imagen muy arreglada, con un maquillaje suave y estilismo recogido que la hizo lucir muy llamativa, despertando comentarios del público, entre ellos de Alicia Machado, quien fue la cuarta venezolana en ganar Miss Universo.

La Miss Venezuela y Miss Sudamérica 1981 acompañó la imagen con un mensaje de fe y amor para sus 673 mil seguidores de Instagram.

“Frente a la incertidumbre del presente y los ecos del pasado, la mirada del alma siempre debe apuntar a la fe, pues en ella reside la garantía inquebrantable de un mejor mañana. Con los ojos fijos en la esperanza”, escribió.

Imágenes llenas de belleza

No es la primera ocasión que la beldad criolla 64 años comparte fotografías luciendo muy elegante, en su perfil de Instagram siempre comparte sus actividades, viajes y recuerdos en el Miss Venezuela y años en la política nacional, en especial cuando fue candidata a la presidencia.

Irene Lailin Sáez Conde es un referente para Venezuela de belleza y profesionalismo.