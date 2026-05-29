Legendario país se retira de Miss Universo, tras los múltiples escándalos de fraude

Suscríbete a nuestros canales

¡Es oficial! El prestigioso certamen de belleza Miss Francia anunció el retiro de la franquicia de Miss Universo. A través de un comunicado, la organización reveló que considera que la plataforma internacional ya no se adapta a los valores y principios que ellos como empresa promueven para las mujeres.

Francia fuera de Miss Universo

La competencia, creada en el año 1920 y considerada uno de los concursos más antiguos del mundo, destacó en la carta pública que la edición 2025 realizada en Tailandia fue la gota que derramó el vaso por los escándalos de la supuesta compra de la corona de la Miss México Fátima Bosch.

“Al compromiso de mantenerse fiel a la identidad, los compromisos y los valores del certamen de Miss Francia, los cuales, en este momento, ya no concuerdan con la evolución y las orientaciones recientes del certamen internacional”, dice una parte del texto.

La organización con sede en París, dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro, si el concurso vuelve a alinearse a la visión de ser una plataforma brillante para empoderar a mujeres de todo el mundo.

El concurso Miss Francia ha sido una plataforma para resaltar la belleza de las mujeres, logrando en el año 2016 la corona de Miss Universo con Iris Mittenaere.

Además, lograron clasificaciones en repetidas ocasiones como en los años 2015, 2019 y 2021. La competencia final de Miss Francia es una de las más importantes, con una producción única y llena de talento, con diseñadores de la talla de Jean-Paul Gaultier.

Miss Universo toma el control de Miss Francia

Tras la decisión del certamen nacional, Miss Universo aún dirigido por el empresario mexicano Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, informó que se hará cargo de la competencia para tener una delegada de ese país en la venidera edición 2026 en Puerto Rico.

“La Organización supervisará y promoverá directamente la plataforma en Francia, reforzando su compromiso con la excelencia, la profesionalidad y la visión internacional que definen a la marca Miss Universo en todo el mundo”, escribieron en un comunicado.