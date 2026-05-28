Recordada Miss Universo cumplió 61 años y los celebró con imagen en bikini

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El pasado 19 de mayo cumplió 61 años la Miss Universo 1987 y presentadora Cecilia Bolocco. La belleza que le regaló a Chile la primera corona universal, causó sensación en redes al posar muy al natural en las playas de Tulum, México.

Cumpleaños en México

La rubia estaba acompañada de su esposo, José Patricio Daire, quien la acompañó por el paradisíaco lugar y posar con la cristalina arena y el intenso mar azul.

El país azteca fue el lugar seleccionado por Cecilia para celebrar su vuelta al sol número 61, posando muy sonriente y fresca como en su época de juventud, cuando ganó el certamen más importante del mundo en Singapur.

“Nos vinimos a celebrar mi cumpleaños y no podría haber tenido una mejor idea. Las fotos son del mismo día 19 de mayo en la playa donde como regalo, nos encontramos con un nido de tortugas”, escribió en Instagram.

Mensaje de reinas

En las imágenes Bolocco aparece con un tradicional bikini en color negro.

Mientras que en otras fotos aparece con uno estampado azul y verde, que resaltó su delgado cuerpo.

Entre los comentarios de felicitaciones estuvo el de Inés María Calero, La Miss Venezuela que compitió con Cecilia en el certamen universal, llegando ambas al top 5.

“Ahí estuvimos y casi nos encontramos mi Ceci. Demasiado bello”, escribió la criolla en el post de Bolocco.