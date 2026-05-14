Inés María Calero hace contundente reclamo a la Organización Miss Venezuela

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A casi cuatro décadas de haberse convertido en una de las reinas más recordadas del país, Inés María Calero volvió a conectar con la nostalgia y sorprendió a sus seguidores al hacer una petición pública a la organización Miss Venezuela.

En su solicitud, la exreina de belleza hace un pequeño “reclamo” a la Organización que, hace años, le negó la posibilidad de quedarse con la corona original con la que fue coronada en el año 1987.

Inés María Calero quiere su corona

Con un mensaje escrito desde su cuenta oficial en Instagram, la criolla dejó claro que conservar esa pieza siempre fue uno de sus mayores anhelos.

“Ojalá me puedan dar a mí la corona con la que gané el Miss Venezuela 1987… para mí era un sueño tenerla”, escribió Calero al dirigirse públicamente a la organización y mencionar directamente a Harry Levy.

La exreina también recordó que en su momento intentó negociar quedarse con la joya, pero recibió una negativa.

“Recuerdo que hablé para que me la dejaran, pero me dijeron no, solo se la dan a las que ganan el Miss Universo”, comentó, dejando ver una regla interna del certamen que hasta ahora algunos desconocían.

Incluso reveló que años después intentó resolver el tema encargando una réplica. Sin embargo, el alto costo la obligó a desistir.

“Luego hablé con George Wittels para ver si me la hacía como réplica, pero recuerdo que yo ganaba 14 mil bolívares como Miss Venezuela y la corona costaba 100 mil”, confesó.

Inés María cerró su publicación con una frase que resumió perfectamente su deseo: “Nunca es tarde”. Con esas palabras dejó abierta la esperanza de finalmente tener en su repisa la corona que alguna vez llevó sobre su cabeza y que, según confesó, nunca dejó de sentir como propia.

Su paso por el Miss Venezuela

Inés María Calero no fue una reina cualquiera. En 1987 representó al estado Nueva Esparta y se alzó con la corona en una edición que muchos consideran una de las más memorables del Miss Venezuela.

Además de ganar el certamen nacional, obtuvo la banda de Miss Fotogénica y posteriormente representó al país en el Miss Universo 1987, donde logró posicionarse como tercera finalista, consolidándose como una de las venezolanas más exitosas de su generación.

Su imagen, elegancia y carisma la convirtieron en una figura emblemática de la belleza venezolana y en una referencia obligatoria al hablar de reinas históricas.