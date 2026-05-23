La Miss Universo, Fátima Bosch, niega vínculo con Giovanni Laguna ¡Controversia!

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La Miss Universo 2025 Fátima Bosch rompió el silencio sobre el escándalo del estilista venezolano Giovanni Laguna. Durante un encuentro con la prensa, la beldad mexicana negó que el criollo sea parte de su equipo oficial de belleza.

Las declaraciones de la tabasqueña se producen días después de que Laguna fuese detenido en Cannes, Francia, por según haber golpeado con un teléfono a la modelo y Miss Global Venezuela 2025, Andrea Del Val.

La aclaratoria de la soberana universal

Ante las especulaciones de diversos medios digitales que aseguraban que el estilista trabajaba estrechamente con la mexicana de 26 años, Bosch aclaró los términos de su interacción con él en el festival de cine francés.

“Lo voy aclarar: él no es mi maquillista, yo solo seguí un protocolo de la organización Miss Universo, quienes en Cannes me lo asignaron. Yo no lo conocía antes. Él es estilista de las Miss Venezuela, pero yo no tengo nada que ver en esa polémica”, dijo.

El estilista es una figura muy conocida en el mundo de los certámenes de belleza trabajando en concursos como Miss Universo Colombia, con Stephany Abasali, Ninoska Vasquéz, Georgiana Rosas, la presentadora Maite Delgado, entre otras.

Giovanni Laguna se defiende en redes sociales

En su perfil de Instagram, Laguna posteó un video aclarando toda la situación, destacando que fue liberado porque nunca golpeó a la modelo y que las autoridades francesas confirmaron su declaración.

Además, destacó que las lesiones de Andrea Del Val ocurrieron accidentalmente durante una discusión por un teléfono celular.