Giovanni Laguna tras ser liberado en Cannes: "No hice absolutamente nada"

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La polémica entre Giovanni Laguna y Andrea del Val, sigue creciendo en redes sociales. Luego de haber sido detenido en Cannes, Francia, por una presunta agresión contra la modelo venezolana, el estilista finalmente reapareció públicamente para defenderse y negarlo todo.

El caso explotó después de que comenzaran a circular videos donde Andrea del Val aparece con sangre en el rostro dentro de un departamento en Cannes, durante actividades relacionadas con el famoso festival de cine.

En las grabaciones, la reina de belleza responsabiliza directamente a Laguna de la agresión. Sin embargo, horas después de haber sido retenido por las autoridades francesas, el estilista aseguró que fue liberado porque nunca golpeó a la modelo.

¡Giovanni Laguna lo cuenta todo!

A través de un video difundido en sus redes sociales, Giovanni Laguna explicó su versión de los hechos y afirmó que las lesiones de Andrea del Val ocurrieron accidentalmente durante una discusión por un teléfono celular.

“Estoy aquí para decirles con total honestidad todo lo que pasó”, expresó Laguna en su mensaje publicado tras recuperar su libertad.

El estilista aseguró que la situación se salió de control cuando la modelo comenzó a grabarlo y amenazó con exponerlo públicamente. Según su relato, él únicamente intentó quitarle el dispositivo móvil.

“Cuando ella sale de la habitación, ella sale totalmente grabándome con el teléfono, diciéndome y amenazándome que ella iba a hacer todo para que todo el mundo viera la clase de persona que yo era. Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso que tiene aquí, declaró señalando su frente”, contó.

“Cuando yo le quito el teléfono, me tropiezo con esta luz, y justo estos dos cositos que ustedes están viendo aquí, porque esto es de metal. Cuando yo me voy encima de ella, esto se va hasta su cara. Estos dos cositos le hicieron lo que le hicieron”, agregó en su versión.

También insistió en que jamás agredió físicamente a la modelo venezolana y señaló que las autoridades de Cannes escucharon tanto su declaración como la de los testigos presentes antes de dejarlo libre.

“Les juro yo, Giovanni Laguna, yo no hice absolutamente nada de lo que se dice. Por eso estoy en libertad, gracias a las autoridades de aquí de Francia, gracias a las autoridades de Canes, gracias a mi abogado, gracias al juez, a la jueza, gracias a los que estuvieron conmigo escuchándome”, apuntó.

La versión de Andrea del Val mantiene viva la polémica

Mientras Giovanni niega haber golpeado a Andrea del Val, la modelo sostiene una versión completamente distinta. La Miss Venezuela Global 2025 mostró imágenes de su rostro ensangrentado y acusó públicamente al estilista de haberla atacado tras la fuerte discusión dentro del alojamiento.

De acuerdo con diversos reportes, personas cercanas al lugar escucharon gritos y alertaron a las autoridades francesas, lo que derivó en la detención momentánea del venezolano.

Andrea del Val también declaró que la relación entre ambos ya era conflictiva desde hace tiempo, señalando diferencias personales y profesionales que habrían escalado durante el encuentro en Francia.