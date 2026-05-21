Giovanni Laguna recibe veredicto tras percance con Andrea del Val: ¡Conoce los detalles!

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El nombre del estilista venezolano, Giovanni Laguna, volvió a ocupar titulares este jueves luego de que distintos medios de comunicación reportaran la decisión tomada en una audiencia celebrada a las 03:00 de la tarde, hora local tras su conflicto con Andrea del Val.

Aunque hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre la decisión judicial, el caso continúa generando atención entre seguidores del mundo del espectáculo y certámenes de belleza.

¿Qué ocurrió con Giovanni Laguna en el juicio?

Horas después de celebrarse la audiencia pautada para la tarde del jueves, diversos medios informaron que Giovanni Laguna recuperó su libertad. Hasta ahora, ni las autoridades francesas ni representantes del estilista han ofrecido declaraciones oficiales explicando bajo qué condiciones se produjo la medida.

La noticia sorprendió a muchos seguidores del caso, especialmente porque en horas anteriores circularon versiones que apuntaban a posibles consecuencias legales más severas para el venezolano.

Algunos reportes incluso señalaban que podría enfrentar penas de prisión y sanciones económicas dependiendo del avance de las investigaciones.

Pleito entre Andrea del Val y Giovanni Laguna

El conflicto entre Andrea del Val y Giovanni Laguna estalló durante su estadía en Cannes, Francia, donde ambos participaban en actividades vinculadas al mundo de la moda y los certámenes de belleza.

De acuerdo con los primeros reportes, una discusión verbal entre la Miss Venezuela Global 2025 y el estilista venezolano escaló hasta convertirse en un presunto episodio de agresión física dentro del lugar donde se hospedaban.

La polémica tomó fuerza luego de que Andrea del Val compartiera videos en redes sociales mostrando heridas visibles y señalando directamente a Laguna como responsable.

Horas después comenzaron a circular imágenes del estilista esposado y siendo trasladado por autoridades francesas, lo que convirtió el caso en tendencia internacional y generó un fuerte debate en redes sociales y medios de entretenimiento.