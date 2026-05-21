Ella es Andrea Del Val, la Miss Global Venezuela que fue atacada por Giovanni Laguna

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas el nombre de Andrea Del Val ha tomado foco en los medios de comunicación, por un altercado con el estilista venezolano Giovanni Laguna, en Cannes Francia. Andrea es una modelo y reina de belleza que representó a Venezuela en el Miss Global 2025.

Perfil de Andrea Del Val

La barquisimetana, de signo Leo, fue una de las candidatas en la Evaluación Presencial Integral (EPI) del Miss Venezuela 2023, pero no logró entrar al cuadro de candidatas oficiales en aquella edición.

Meses más tarde participó en el Miss Grand Venezuela, en el que representó al estado Nueva Esparta siendo 1ra finalista, y luego fue designada como Miss Global Venezuela 2025, certamen en el que fue top 10 en Tailandia.

Tiene 30 años, mide 1,73 metros, es actriz, modelo internacional y habla español, inglés y portugués con fluidez. Tiene nacionalidad española y venezolana y ha asistido en varias ocasiones a la alfombra del Festival de Cannes.

Conflictos

Andrea también es conocida por altercados que presentó con Tina Batson, ganadora de la edición del Miss Grand Venezuela 2024.

En redes sociales han mostrado distanciamiento, en especial cuando Andrea participó en el Miss Global, recibiendo comentarios de Batson por no avanzar a las cinco finalistas.

Por el momento el conflicto con el estilista Giovanni Laguna, ha tomado los medios de comunicación, tras un video en el que ella aparece con sangre en la cara, según se reporta tras haber recibido golpes.

El venezolano fue arrestado y próximamente enfrentará el juicio por agresión a Andrea.