Andrea Del Val habla con Telemundo de la polémica con Giovanni Laguna

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La modelo venezolana Andrea Del Val rompió el silencio en el programa “En casa con Telemundo” sobre la polémica con el estilista Giovanni Laguna. La belleza de 30 años, es foco de comentarios tras la publicación de unos videos en los que habría sido agredida físicamente por Laguna en Cannes, Francia.

En total exclusiva para el canal ubicado en Miami, Andrea destacó que desde hace tres años enfrenta un conflicto con el experto en moda y belleza, cuando él la estaba “preparando” para el Miss Grand Venezuela 2024.

Las declaraciones de la modelo

Ella asegura que Laguna le pidió la suma de $20.000 para que ella pudiese ganar la corona dorada, pedido que ella rechazó, comenzando una supuesta campaña de desprestigio, mentiras y burlas, que la tenían cansada.

En este sentido, Del Val comentó que la llegada de Giovanni a la habitación donde habría sido golpeada, fue para atender a una clienta que se estaba hospedando con ella en un apartamento alquilado, para pasar sus días en Cannes.

La modelo y exreina de belleza Ninoska Vásquez salió salpicada en las declaraciones de Andrea, asegurando que fue por ella que se desencadenó el enfrentamiento.

“Él quería una entrada para Ninoska para la alfombra roja de Cannes, pero solo quería pagar de mil euros, y el precio eran dos mil y mí comisión eran quinientos euros. Eso desató el conflicto. Yo me dormí y al despertarme Giovanni estaba fuera hablando mal de mí”, comentó.

Ella segura que salió de la habitación para confrontarlo por las palabras que estaba diciendo, pidiéndole que se callara o se marchara del lugar, a lo él según siguió insultándola.

Detalles de la presunta agresión

“Me pegó con su teléfono en la cabeza, específicamente en la frente, en la cabeza tengo fuertes moretones. Nosotros forcejeamos. Él me quería quitar el teléfono”, dijo.

La parte más impactante de la conversación, fue cuando Andrea mencionó que la persona que estaba con ellos en el apartamento la agarró para que el estilista pudiese según seguir agrediéndola.

Medios aseguran que el estilista de varias reinas de belleza y expareja de Franklin Salomón, habría recuperado su libertad.