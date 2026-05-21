El último “show mediático” que protagonizó Giovanni Laguna antes de su arresto

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La historia de amor entre Franklin Salomón y Giovanni Laguna llegó oficialmente a su final en el 2021 luego de varios años de relación y un matrimonio que estuvo constantemente bajo la mirada pública.

Fue el propio Franklin Salomón quien confirmó primero que el matrimonio había terminado durante una entrevista en el programa de YouTube “Cómo vivir en pareja y no morir en el intento”, conducido por Juliet Lima y Arturo de los Ríos.

Allí dejó claro que la relación ya no continuaba y explicó que el desgaste emocional provocado por la distancia terminó cambiando la dinámica entre ambos. Sin duda alguna, esta noticia dejó atónitos a sus seguidores que admiraban su relación.

La ruptura de Giovanni Laguna y Franklin Salomón

Durante la conversación, Franklin habló con sinceridad sobre el proceso que vivieron como pareja. El estilista venezolano explicó que, aunque el cariño seguía existiendo, la relación dejó de funcionar como antes.

“El amor que sentíamos se transformó… se transformó en un amor de hermanos”, expresó Salomón al referirse a Giovanni.

Además, señaló que uno de los factores determinantes fue la distancia. Mientras él se encontraba residenciado en Miami, Giovanni permanecía en Venezuela, situación que terminó afectando la convivencia y el vínculo sentimental.

La pareja se había casado en 2017 y mantenía una relación de aproximadamente diez años, convirtiéndose en una de las más conocidas dentro del espectáculo venezolano.

Giovanni Laguna rompió el silencio meses después

Tras las declaraciones de Franklin, el estilista también decidió hablar públicamente sobre la separación. Lo hizo inicialmente durante una entrevista para el programa regional “La Brújula”, donde aseguró que, pese al fin de la relación, seguía sintiendo respeto y cariño por su expareja.

“Lo amo, lo adoro, lo respeto. Siempre voy a estar con él”, comentó Giovanni al recordar su historia junto a Salomón. Laguna coincidió en que la distancia terminó influyendo directamente en el deterioro de la relación.

Según explicó, ambos llegaron a una etapa donde ya no podían mantener el mismo ritmo de pareja debido a sus estilos de vida y la separación geográfica.

Tiempo después, Laguna respondió preguntas de sus seguidores a través de Instagram y allí confirmó que el matrimonio había terminado legal y sentimentalmente. Sin embargo, dejó claro que los recuerdos compartidos seguían teniendo un valor importante para él.

“Disfruté al máximo mi relación de 10 años… Frank y yo pasamos a ser los mejores amigos del mundo”, respondió en sus historias.