Miss Internacional venezolana habla del duro secuestro de su padre

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La modelo, periodista y Miss Internacional 2023, Andrea Rubio, se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, el secuestro de su padre, cuando tenía tan solo 15 años.

La belleza de 27 años contó en la conversación con la actual Miss Internacional, Catalina Duque, cómo su progenitor Felipe Andrés Rubio, fue retenido en Venezuela, mientras ella estaba viviendo un mágico viaje de quinceañera en el extranjero.

Dos días de angustia

La modelo reveló que fueron dos días los que su padre estuvo secuestrado, situación que causó tensión en su familia, en especial en su madre, quien intentó sacarla del país para un internado con mucha seguridad.

"A mi papá lo secuestraron en Venezuela, yo estaba en un viaje de quinceañeras y no tenía internet. Mi mamá me lo contó al regresar al país para no preocuparme. Me puso muy mal, casi me muero del susto", comentó en el podcast "The Golden Club".

A pesar del momento, Andrea finalizó sus estudios de bachillerato en Venezuela con sus amigas y compañeras. Luego emprendió un viaje a la Universidad de La Sabana, en Bogotá, Colombia, donde estudió Comunicación Social.

La modelo ha expresado en repetidas ocasiones el profundo orgullo que siente por sus padres, asegurando que son el pilar de su vida y clave fundamental durante su preparación para el certamen en Japón.

Campanas de boda

Hace días la belleza que lleva un exitoso podcast llamado "Desinhibida ", hizo oficial su compromiso con su novio, el deportista Juan Pablo Palacios.

Ambos se comprometieron en República Checa, donde ella recibió un hermoso anillo que presumió en su perfil de Instagram.

Hasta el momento no se conoce cuándo será la ceremonia y el lugar, donde la criolla dará el "Sí, acepto".