Andrea Rubio se compromete en Europa con este deportista venezolano

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La Miss Internacional 2023, Andrea Rubio, volvió a convertirse en tendencia tras confirmar la gran noticia de su compromiso con el deportista venezolano, Juan Pablo Palacios, convirtiendo dicha propuesta en uno de los momentos más importantes de su vida.

La escena directamente desde República Checa, mostró a la pareja rodeada de arquitectura histórica pero también de un ambiente romántico que terminó con una propuesta inesperada. Rubio no ocultó su emoción y reaccionó a la solicitud con su característico humor.

La divertida respuesta de Andrea Rubio

“Ay, Jesús y María”, exclamó entre risas y sorpresa la reina de belleza, al ver a su ahora prometido arrodillado frente a ella con un anillo en la mano. Minutos después, la venezolana confirmó su “sí” con una sonrisa que selló el compromiso frente al hermoso paisaje.

El anillo fue protagonista de la escena ya que en redes sociales circula la hermosa joya. Por supuesto, Rubio no tardó en compartir el clip del emotivo momento, donde se le ve visiblemente emocionada junto a su pareja.

La publicación generó una ola de felicitaciones por parte de seguidores, colegas del mundo del entretenimiento y fanáticos de los concursos de belleza, quienes celebraron la nueva etapa de la Miss Internacional 2023.

“Congrats Andrea. Qué bellísimo este video”, comentó la actual Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz. “Ahhh que emoción”, escribió la reina de belleza Katiuska Andrade. Otras misses como Valeria Di Martino, María Fernanda Aristizabal y Diana Silva también dejaron sus mensajes de emoción.

Un romántico noviazgo

La relación entre Andrea Rubio y Juan Pablo Palacios no es reciente. De acuerdo con declaraciones previas de la propia Miss Internacional 2023, su historia de amor con el deportista venezolano comenzó mucho antes de la coronación en Japón.

En entrevistas posteriores a su triunfo, Rubio reveló que su vínculo con Palacios ya se había consolidado cuando ganó el título internacional, e incluso señaló que su relación tenía raíces anteriores, marcadas por reencuentros y etapas personales distintas.

“Simplemente se dio bonito y estoy feliz”, expresó la venezolana al referirse al inicio de su romance, dejando claro que la conexión entre ambos resurgió con fuerza tras reencontrarse en un momento clave de sus vidas.

Tras su coronación como Miss Internacional 2023 en Tokio, Andrea experimentó un cambio radical en su vida profesional y personal, viajando constantemente entre países y consolidando su carrera como figura pública internacional.

En ese proceso, Juan Pablo Palacios se mantuvo como un apoyo constante, acompañándola en diferentes etapas de su reinado y fortaleciendo una relación que, según la propia modelo, ha evolucionado con estabilidad y madurez.