Andrea Rubio, Miss International 2023, reaccionó a los ataques por parte de su exnovio (+Video)

La Miss International 2023, Andrea Rubio, no ha parado de disfrutar de su reinado tras coronarse el 26 de octubre en Japón. Actualmente, se encuentra en Colombia, país en el que vivió por mucho tiempo y ganó ‘La Agencia: Batalla de modelos’, un programa transmitido por la cadena Caracol en el año 2019.

Entre muchos compromisos, la venezolana se tomó el tiempo de conversar con ‘La Red Caracol’ sobre diferentes temas de su vida profesional y privada, trayendo a colación la polémica que existió con su exnovio, el creador de contenido Juan Diego Becerra, quien estuvo lanzando unas indirectas a la modelo mientras ella saboreaba el éxito en el país asiático.

Como era de esperarse, esto no le gustó para nada a la beldad criolla y durante la entrevista emitió su derecho a réplica. “Me parece un poquito feo el hombre que habla mal de una mujer porque pierde ese nombre de hombre”, inició. “Claro que me duele, pero tampoco me va a afectar. Ya eso habla de él, yo jamás voy a hablar mal de su persona porque viví momentos lindos, agradezco lo que viví con él y ya, y lo dejo pasar. La vida continúa y cada quien tiene derecho a estar con quien quiere estar”.

En la conversación, Rubio dejó claro que su relación venía presentando problemas y en ningún momento engañó a Juan Diego, al contrario, mientras estaban juntos ella fue tratando de curar las heridas que se iban generando. “En mi relación había muchas cosas que no estaban funcionando, una persona nunca va a ser el motivo por el que vas a terminar una relación de cinco años”, ratificó.

“Sí es cierto que fue rápido el cambio, digámoslo así, pero, jamás fue mi intención. Simplemente se dio y se dio bonito y estoy feliz”, dijo sobre su nuevo novio, Juan Pablo Palacios, un deportista venezolano con quien hace años tuvo una relación y al volverse a encontrar reavivaron la llama del amor que aún existía en ellos.

¿Qué dijo Juan Diego Becerra sobre la venezolana?

El colombiano usó sus redes sociales para desahogarse y hablar sobre el proceso que atravesaba tras su ruptura con Andrea. “A mí no me curó el tiempo, me curé yo. Me curó levantarme cada mañana pensando que yo podía. Soltar a esa mujer desleal. Me curó la risa de mis padres. La compañía de mi mascota. Las motos un fincho. Las copas con los parceros. El deporte un lunes. Me curó esa canción, ese mensaje, esa oración”, escribió Becerra.

Más abajo, el tiktoker agregó: “Me curó perdonar lo imperdonable, desde el corazón y sin que me pidieran perdón”. De esta forma, Juan Diego estaría insinuando que su expareja lo traicionó y falló a su lealtad. La producción del programa se comunicó con él para pedirle una información más detallada a lo que él contestó: “Solo mira quién después de 6 años a la semana ya tenía otro novio y quién se enfocó en sanar y ser mejor persona”.