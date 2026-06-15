Sin Bandera hizo historia en Caracas con un concierto que desafió la lluvia

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La lluvia cayó con fuerza sobre Caracas la noche del domingo 14 de junio, pero ni el clima ni las nubes lograron opacar el concierto de Sin Bandera, el dúo que culminó su exitoso recorrido por Venezuela con una presentación memorable en la Terraza del CCCT.

La agrupación integrada por Noel Schajris y Leonel García puso punto final a la etapa venezolana de su “Escenas Tour”, una gira con la que regresaron al país después de tres años de ausencia y que logró agotar todas las entradas de sus tres conciertos en territorio nacional.

El recorrido incluyó presentaciones en Marina Incuba de Lechería el 6 de junio, en el Palacio de Eventos de Maracaibo el 11 de junio y en Caracas el 14 de junio, consolidando uno de los regresos musicales más exitosos de 2026.

Caracas vivió una experiencia inolvidable

La capital venezolana fue escenario de una velada que quedará en la memoria de los asistentes. Desde horas antes del espectáculo, cientos de personas comenzaron a llegar a la Terraza del CCCT para disfrutar de una experiencia que fue mucho más allá de un concierto.

La producción, a cargo de Tu Evento y FC Producciones, preparó una jornada que inició con alfombra roja, activaciones comerciales, espacios fotográficos inspirados en la imagen de la gira y distintas experiencias para el público.

El ambiente se transformó rápidamente en una celebración de la música romántica, mientras los fanáticos aguardaban la salida del dúo.

La programación comenzó a las 7:56 de la noche con la participación de Dani y Landa, quienes calentaron el escenario con versiones que fueron coreadas por gran parte del público.

Más tarde, a las 8:26 p.m., Veruska Verdú tomó el relevo con una presentación cargada de energía y sabor venezolano, invitando a bailar incluso a quienes habían llegado preparados para una noche de baladas.

Posteriormente, Noam presentó su proyecto como solista y dejó claro por qué es considerado una de las propuestas emergentes con mayor proyección dentro de la escena musical.

Dos horas de éxitos que marcaron generaciones

La emoción alcanzó su punto máximo cuando el reloj se acercaba a las 10 de la noche. Entre aplausos y gritos, Noel Schajris y Leonel García aparecieron en escena interpretando “De viaje”, dando inicio a un recorrido musical que repasó más de dos décadas de éxitos.

Durante más de dos horas, el dúo llevó al público por una montaña rusa de emociones. Canciones como “A ti”, “Tócame”, “ABC”, “Ahora sé”, “En esta no” y “Te vi venir” hicieron que miles de asistentes cantaran cada palabra de principio a fin.

La gira también sirvió para presentar parte de su más reciente trabajo discográfico, “Escenas”, del que interpretaron temas como “¿Qué culpa tiene ella?”, “Nunca” y “Ha sido bueno”, demostrando que su nueva etapa artística convive perfectamente con los clásicos que los convirtieron en referentes de la música romántica en español.

Si había alguna duda sobre la conexión entre Sin Bandera y el público venezolano, quedó completamente despejada durante los últimos minutos del concierto.

Lejos de abandonar el recinto por la lluvia, los asistentes permanecieron en sus lugares cantando junto al dúo cada una de las canciones finales. El momento más emotivo llegó con “Entra en mi vida”, tema con el que Noel y Leonel decidieron cerrar la noche mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nublado de Caracas.