Integrante del dúo Sin Bandera visitó el archipiélago de Los Roques

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A solo días del esperado concierto del dúo Sin Bandera en Caracas, donde repasarán los éxitos más grandes de su carrera, el cantante Noel Schajris aprovechó su tiempo y estadía en el país para disfrutar del imponente y concurrido archipiélago de Los Roques.

Un paraíso increíble en Venezuela

A través de su perfil oficial de Instagram, el intérprete de “Entra en mi vida” posteó un carrusel de imágenes y videos mostrando cada lugar del paradisíaco sitio.

Las fotografías llenas de un intenso mar azul, arena cristalina, lanchas, cielo azul y mucha vegetación, fueron acompañadas con un bonito mensaje del cantante, destacando que siempre había escuchado maravillas de Los Roques.

“Más de 2 décadas escuchando que este lugar era un paraíso y hoy por fin vengo a confirmarlo”, escribió Noel en el pie de foto de la publicación.

Uno de los momentos más especiales del clip, fue apreciar al intérprete de 51 años alimentar a las gaviotas en El Parque Nacional, una actividad infaltable en las personas que lo visitan.

Igualmente, posó con un hermoso perrito y se fotografió con una increíble puesta de sol, que se robó todos los halagos.

Reacciones en redes

Los 1,2 millones de seguidores de Noel en Instagram, escribieron bonitas opiniones por la visita, gran parte coincidiendo que el lugar es el mejor de todo el mundo.

“Fuiste al mejor lugar del mundo”, escribió una usuaria.

Será el domingo 14 de junio que Noel y Leonel García cantarán en la Terraza del C.C.C.T. (Centro Ciudad Comercial Tamanaco), con su “Escena Tour”.