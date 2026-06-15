ROA paralizó Caracas con su sensualidad boricua: así fue su show

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Con la convicción absoluta de que nuestro país sería el escenario ideal para el gran cierre de su gira nacional, el artista boricua, ROA, cumplió su palabra y transformó la Terraza del CCCT en el epicentro del género urbano el pasado 12 de junio.

Tras haber conquistado Maracaibo el 5 de junio y Valencia el 6, el cantante demostró por qué es una de las grandes figuras actualmente, logrando un sold out que reunió a más de 5 mil almas en Caracas y consolidó un éxito total de más de 15 mil asistentes en todo su recorrido por el país.

El show de ROA con sello internacional

La velada a cargo de Tu Evento y FC Producciones comenzó a calentar motores a las 8:47 pm con el DJ de apertura Tony Romano, quien preparó el terreno para el momento más esperado.

A las 11:12 pm, el silencio de la espera se rompió cuando ROA apareció en escena, abriendo su repertorio con el explosivo tema “777”. Desde ese primer segundo, el artista, demostró una cercanía genuina con sus seguidores, coreando con ellos un setlist de 22 canciones.

El artista venezolano Junior Caldera fue el primer invitado en encender los ánimos al interpretar “Malandrito”, seguido por la aparición de Rxssell con el tema “Elixxir”. Más tarde, Yorghaki se unió a la fiesta con “Capaz”, demostrando el apoyo de ROA al talento local.

La noche estuvo llena de hitos especiales. A las 11:47 pm, el público unió sus voces para cantarle el cumpleaños feliz al boricua. Otro punto climático fue la interpretación de “Fantasía”, donde la fanática Daniela López, subió a la tarima para compartir un momento único con el artista.

Un repertorio diseñado para la euforia

El despliegue musical fue intenso y directo al corazón de sus seguidores. ROA repasó piezas fundamentales de su carrera como “EENIMINIMAINIMOE”. “UuU”, “Petite”, “11:11”, “Netflix and chill”, “Eclipse”, “Tate quieta”, entre otras.

Fiel a su estilo disruptivo, ROA hizo su entrada inicial rindiendo tributo al legado de Canserbero y bajó el telón de su gira venezolana con el icónico tema “Venezuela”. Tras este paso triunfal, el exponente urbano dejó una huella indeleble en la fanaticada venezolana.