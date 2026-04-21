ROA encenderá Venezuela con su “LATAM Tour 2026”

Suscríbete a nuestros canales

El irreverente estilo del cantante puertorriqueño ROA llegará por primera vez a Venezuela el próximo mes de junio, con una serie de conciertos que lo llevarán a tres de las principales ciudades del país.

Bajo la producción de Tu Evento y FC Producciones, el exponente urbano se presentará el viernes 5 de junio en el Palacio de Eventos de Maracaibo; el sábado 6 de junio en Wynwood Park, en Valencia; y cerrará su paso por el país el sábado 12 de junio en la Terraza del CCCT, en Caracas.

ROA, quien ha sido destacado por la revista Billboard como uno de los artistas latinos a seguir en 2026, ganador como Artista Masculino Revelación del Año en Premio Lo Nuestro 2026, y reconocido en los Premios Juventud con el galardón a Nueva Generación Masculina en 2025, continúa consolidando su proyección internacional con su “LATAM Tour 2026”, una gira que recorre países como Puerto Rico, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colombia, Argentina y México, logrando entradas agotadas en varias de sus presentaciones.

Durante estos conciertos, el artista, que recientemente fue nominado en Premio Tu Música Urbano Mix 2026 en las categorías de Artista Trap, Remix del Año por “Yogurcito Remix” Ft. Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L y Kris R, Canción Trap por “Reinaa” Ft. a Clarent y Midnvght, y Álbum de Varios Artistas por Private Suite (Vol. 3), interpretará algunos de sus temas más populares, entre ellos “Me Gustas CC”, “Fantasía”, “Jet Ski”, “Tate Quieta”, “ETA”, “UuU” y “Pieza Exhibición”, canciones que lo han posicionado como una de las figuras emergentes más sólidas de la música urbana latina.

En su paso por Venezuela, los organizadores preparan tres espectáculos con un importante despliegue técnico y de producción, alineados con estándares internacionales. Asimismo, se implementará un operativo de seguridad orientado a garantizar el resguardo y la organización del público asistente.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma tuentradaweb.com, así como en puntos físicos autorizados. Para más información y actualizaciones.