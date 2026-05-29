ROA ya está en Venezuela y desata la euforia con su esperado “LATAM Tour 2026”

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La emoción entre los fanáticos de la música urbana ya se siente en Venezuela. El cantante puertorriqueño ROA, una de las figuras emergentes más fuertes del trap latino y el reggaetón actual, ya se encuentra en el país para iniciar oficialmente su esperado “LATAM Tour 2026”.

ROA se presentará el próximo 5 de junio en Maracaibo en el Palacio de Eventos, luego llegará el 6 de junio a Valencia en Wynwood Park y finalmente cerrará su paso por Venezuela el 12 de junio en Caracas desde la Terraza del C.C.C.T., de la mano de Tu Evento y FC Producciones.

¿Quién es ROA y por qué es una sensación?

Aunque para muchos todavía es una nueva cara dentro de la industria musical, ROA se ha convertido rápidamente en uno de los nombres más comentados del movimiento urbano latino.

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Gilberto Figueroa, ha logrado posicionarse gracias a una propuesta musical que mezcla trap, reggaetón, R&B y sonidos melódicos con letras personales y una estética moderna que conecta especialmente con el público joven.

Su crecimiento ha sido tan acelerado que recientemente fue reconocido como Artista Masculino Revelación del Año en Premio Lo Nuestro 2026, además de ser destacado por Billboard como uno de los talentos latinos con mayor proyección internacional.

ROA también ha ganado enorme popularidad en plataformas digitales y redes sociales, donde millones de usuarios utilizan fragmentos de sus canciones en videos virales, consolidando una fanaticada que sigue creciendo dentro y fuera de Puerto Rico.

Venezuela se prepara para 3 noches inolvidables

La llegada del cantante al país ha generado una fuerte expectativa entre sus seguidores venezolanos, especialmente porque será la primera vez que el artista se presente oficialmente en territorio nacional.

Los conciertos forman parte de una gira internacional que ya ha recorrido países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Argentina, México y Nicaragua, logrando entradas agotadas en varias fechas.

Además, el show promete una producción moderna, visuales impactantes y un repertorio cargado de los temas que han convertido a ROA en tendencia dentro de las plataformas de streaming.

La expectativa también ha aumentado debido a que quedan pocas entradas disponibles para varias localidades, según informaron los organizadores del evento.