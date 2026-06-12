Stephany Abasali vivió la emoción del Mundial 2026 en México

La Miss Venezuela Universo 2024, Stephany Abasali, vivió en primera fila la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México. La belleza estuvo acompañada de su madre y hermano, disfrutando de las presentaciones y el juego entre la selección local y Sudáfrica.
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Fervor en territorio azteca
A través de Instagram la segunda finalista del Miss Universo 2025 posteó imágenes y videos portando con orgullo la camisa oficial del equipo mexicano, a quien apoyo en el juego, con una victoria de 2-0.
“Tqmmmmm Méxicoooo”, escribió en su perfil, con imágenes paseando con mucha felicidad y furor por las calles del país azteca, donde se realizó la primera gran apertura con Shakira, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin y Danny Ocean.
Para Abasali fue de gran felicidad observar a su compatriota Danny Ocean entonar a todo pulmón el tema “Partidazo” en el Estadio Ciudad de México.
La reina de belleza posó con su familia y el icónico estadio de fondo, mientras cantaba el italiano Andrea Bocelli y la estrella de K-pop EJAE, el tema “DNA”.