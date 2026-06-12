Stephany Abasali vivió la emoción del Mundial 2026 en México

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela Universo 2024, Stephany Abasali, vivió en primera fila la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México. La belleza estuvo acompañada de su madre y hermano, disfrutando de las presentaciones y el juego entre la selección local y Sudáfrica.

Fervor en territorio azteca

A través de Instagram la segunda finalista del Miss Universo 2025 posteó imágenes y videos portando con orgullo la camisa oficial del equipo mexicano, a quien apoyo en el juego, con una victoria de 2-0.

“Tqmmmmm Méxicoooo”, escribió en su perfil, con imágenes paseando con mucha felicidad y furor por las calles del país azteca, donde se realizó la primera gran apertura con Shakira, Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin y Danny Ocean.

Para Abasali fue de gran felicidad observar a su compatriota Danny Ocean entonar a todo pulmón el tema “Partidazo” en el Estadio Ciudad de México.

La reina de belleza posó con su familia y el icónico estadio de fondo, mientras cantaba el italiano Andrea Bocelli y la estrella de K-pop EJAE, el tema “DNA”.