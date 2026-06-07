Stephany Abasali hace importante visita a la comunidad de Petare

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La Miss Venezuela 2024 y tercera finalista del Miss Universo 2025, Stephany Abasali, visitó la comunidad de Mesuca en Petare, estado Miranda, como parte de las actividades de la llegada del futbolista Ronaldinho a Venezuela.

El sábado 6 de junio, la reina de belleza se acercó a las instalaciones de la cancha deportiva para vivir la experiencia junto a las marcas patrocinadoras, los residentes y medios de comunicación presentes para reportar el evento.

Stephany Abasali documentó su paso por Petare desde las tribunas habilitadas. Además, no perdió la oportunidad de capturar un momento con el astro del fútbol en una fotografía que presumió en sus historias de Instagram.

Ronaldinho en Petare

Ronaldinho llegó a Venezuela esta semana y el viernes 5 de junio fue su primer recorrido por Petare, específicamente en el barrio La Agricultura. En su visita, el brasileño realizó algunas grabaciones sobre el techo de una de las viviendas.

El exjugador del FC Barcelona y del AC Milan participó en un partido de exhibición de la Liga Monumental que se llevó a cabo el sábado 6 de junio en el Polideportivo de Mesuca, donde fue recibido entre la gran expectativa de fanáticos y periodistas.

El evento de entrada gratuita, diseñado bajo el lema “El fútbol devuelve a la calle lo que la calle dio”, busca inspirar a las nuevas generaciones recordando las raíces del balompié comunitario.