Emma Rabbe posa en traje de baño a sus 57 años ¡Upa!

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La estadía de Emma Rabbe en Venezuela sigue siendo placentera y divertida. La actriz ha aprovechado el viaje para visitar increíbles lugares paradisíacas junto a sus tres hijos, Daniel Alejandro, Diego José y Calvin Daniel.

Emma en la playa

Uno de los destinos elegidos por la artista fue la isla de Margarita, dónde posó con un sensual traje de baño de dos piezas en color azul.

Con 57 años y tres embarazados en su haber, la belleza rubia demostró cómo mantiene una silueta esbelta y delgada, similar a la de cuándo participó en el Miss Venezuela 1988, ganando el título de Miss Venezuela Mundo.

La imagen causó sensación entre sus seguidores, no solo por el cuerpazo que se gasta la actriz, sino también por el imponente paisaje caribeño y por regresar a Venezuela para conectar con sus raíces, gente y que sus hijos puedan conocer mucho más.

Reencuentro familiar

Emma y su hijo menor fueron los primeros en arribar a Caracas procedentes de Canadá. Poco después se les unió Diego José, y finalmente llegó el mayor de los Alvarado-Rabbe, Daniel Alejandro, en la compañía de su esposa.

Los jovencitos son fruto del amor que vivió la rubia con el fallecido Daniel Alvarado, "El negrito fullero".

Desde la llegada, Emma ha disfrutado al máximo de Venezuela, en especial visitando las playas para sentir el calor que no tiene en Canadá, dónde vive y de donde era originario su padre.