Emma Rabbe conmovió Instagram con el reencuentro de los hijos de Daniel Alvarado

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Emma Rabbe volvió a tocar el corazón de sus seguidores al compartir uno de esos momentos familiares que terminan quedándose grabados en la memoria.

La actriz publicó un emotivo video del reencuentro entre Carlos Daniel Alvarado y Calvin Alvarado, hijos del fallecido actor y cantante venezolano Daniel Alvarado, quienes tenían años sin verse cara a cara.

Hijos de Daniel Alvarado se abrazan una vez más

En las imágenes difundidas por la actriz se puede ver el instante exacto en el que Calvin, quien vive desde muy pequeño en Canadá, vuelve a encontrarse con su hermano Carlos Daniel en Venezuela.

El saludo comenzó con un fuerte abrazo que rápidamente conmovió a los seguidores de la familia Alvarado. “Corazones desbordantes, apretaos de tanto amor, de tanta espera… Pero el tiempo no pasa, no acaba con el amor sembrado en la familia”, escribió Emma Rabbe.

La publicación dejó ver la conexión inmediata entre ambos hermanos, quienes no ocultaron la felicidad y hasta cierta incredulidad por finalmente volver a compartir juntos después de tanto tiempo separados por la distancia.

Calvin estrechó las manos de Carlos Daniel mientras ambos sonreían emocionados ante un momento que parecía esperado desde hace años.

El joven ha aprovechado estas vacaciones en Venezuela para fortalecer aún más los lazos con sus hermanos y reconectar con parte de su familia paterna.

Desde la muerte de Daniel Alvarado en julio de 2020, la familia ha protagonizado varios momentos emotivos que han demostrado que, pese al tiempo y las distancias, el vínculo entre los hijos del reconocido actor sigue intacto.

Calvin y Daniela Alvarado

Otro de los momentos más comentados de estos días fue el reencuentro entre Calvin y su hermana Daniela Alvarado. El emotivo momento ocurrió durante la boda de Paola Villalobos, hija del animador Leonardo Villalobos, celebrada recientemente en Galipán.

La ceremonia reunió a varias figuras de la televisión venezolana y también sirvió para volver a unir a miembros de la familia Alvarado. Emma Rabbe compartió imágenes del evento y destacó la emoción de ver nuevamente juntos a los hermanos, quienes llevaban años separados.

En medio de los encuentros familiares, Emma también aprovechó para disfrutar unos días de descanso junto a Calvin. Madre e hijo realizaron una escapada a Morrocoy, uno de los destinos turísticos más visitados del país.