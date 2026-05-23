La actriz Emma Rabbe sorprende usando mototaxi en El Centro de Caracas

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La actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, Emma Rabbe, fue captada durante sus días de vacaciones en Venezuela, a bordo de un mototaxi en El Centro de Caracas.

En el video se le observa desplazándose en la moto con felicidad por las calles, lugares y sitios de la nación que la vio formarse como una gran artista de la actuación.

Recorrido por Caracas

Rabbe se llevó una bonita sorpresa por lo amigable y cercano que era el conductor de la moto, quien la invitó a disfrutar de la vista, y hasta que se subiera en el Metro, junto a su hijo menor Calvin.

“Fui a hacer una diligencia en El Centro de Caracas, y terminé paseando en mototaxi con mi pana Loyito”, escribió la Miss Venezuela Mundo 88 en la publicación de Instagram.

Las reacciones no se hicieron esperar en el post, tras la difusión del bonito video, que demuestra lo mucho que Emma ama visitar Venezuela y sentir el calor de su gente.

Vale destacar que la artista vive en Canadá con los tres hijos que tuvo con el fallecido Daniel Alvarado.

Emma se encuentra en el país con su hijo menor, con quien asistió hace días a la boda de la hija de Leonardo Villalobos, en Galipán.

Visitando otros lugares

Además, de pasear en la moto por El Calvario, La Hoyada y Nuevo Circo, Emma junto a su hijo se fueron a Morrocoy, estado Falcón, donde disfrutaron de las increíbles playas.

“Lo más hermoso de todo es que pude presentarle Morrocoy por primera vez a mi hijo Calvin, vacaciones cinco estrellas una vez más”, escribió en redes.