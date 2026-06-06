Así fue la visita de Ronaldinho a este barrio en Petare

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Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como, Ronaldinho, llegó a Venezuela esta semana y este viernes el exfutbolista estuvo de visita en el barrio La Agricultura de la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda. El brasileño realizó algunas grabaciones sobre el techo de unas de las viviendas.

El exjugador del FC Barcelona y el AC Milan participará en un partido de exhibición de la Liga Monumental que se llevará a cabo este sábado en el Polideportivo de Mesuca, ubicado en la popular parroquia de Petare, donde fue recibido entre la gran expectativa de fanáticos y periodistas. El evento de entrada gratuita, diseñado bajo el lema "El fútbol devuelve a la calle lo que la calle dio", busca inspirar a las nuevas generaciones recordando las raíces del balompié comunitario