El encuentro entre José Luis Rodríguez "El Puma" y Stephany Abasali

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Un buen momento fue lo que vivió la Miss Venezuela Universo 2024 Stephany Abasali en Miami, al encontrarse con su compatriota José Luis Rodríguez “El Puma”.

Compatriotas reunidos

Fue a través de Instagram que mostraron el encuentro que sostuvo la 2da finalista del Miss Universo, con el intérprete de “Pavo real”, aprovechando para intercambiar palabras y fotografías.

En un video publicado por la entrenadora Tammy Sus Banko, mostró el momento que el artista y la criolla estaban frente a frente hablando.

Rodríguez se veía muy serio conservando con la modelo, quien estaba vestida de negro y compartiendo con otras personas como Lina Luaces, Miss Universo Cuba.

En el clip también aparece Carolina Pérez, esposa del baladista venezolano.

Las fotografías no faltaron en la cena, posando todo el grupo con felicidad, en especial José Luis y Abasali.

“Iconos, belleza y legado. Con José Luis Rodríguez “El Puma” una leyenda que marcó generaciones, y la elegancia de reinas que brillan con luz propia”, escribió Tammy en Instagram.

El video fue acompañado con el popular tema “Agárrense de las manos”, canción del respetado “Puma”.