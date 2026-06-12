Édgar Ramírez se une al elenco de reconocida serie de HBO ¡Un éxito!

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Los éxitos no paran de llegar en la carrera del actor venezolano Édgar Ramírez. Tras su participación en la película francesa “Emilia Pérez”, el tachirense de 49 años fue confirmado para la segunda temporada de la serie “Task” de HBO.

El criollo estará en la exitosa serie creada Brad Ingelsby, cuya trama se basa en agentes de la DEA y delincuentes en Filadelfia.

En el proyecto Édgar estará compartiendo con grandes del cine de Hollywood, como Mark Ryffalo y Mahershala Ali.

Detalles de su personaje

Según los reportes en medios internacionales, el recordado Cacique en la novela “Cosita Rica” de Venevisión, tendrá el papel de Miguel Contreras, un hombre familiar y subdirector de Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Aseguran que el personaje del artista enfrentará conflictos muy grandes en la serie, como debatirse entre el deber profesional, su familia y la culpa de un crimen.

“Listo para entrar en acción. Édgar Ramírez se une a la segunda temporada de Task”, escribió HBO Max Latinoamérica en una publicación de Instagram.

La última producción en el cine de Ramírez fue hace pocos meses con la película “Aún es de noche en Caracas”, en la que no solo apareció como actor, sino también fue el productor principal