Mariaca Semprún lanza crítica a “Aún es de noche en Caracas”, película de Edgar Ramírez

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La actriz y cantante venezolana, Mariaca Semprún, no se quedó callada y emitió una dura opinión sobre la película “Aún es de noche en Caracas”, producida por Edgar Ramírez y distribuida en la plataforma Netflix.

Semprún reconoció la calidad técnica de la cinta, destacando que está “bien hecha, bien producida y bien dirigida”, pero dejó claro que existe un punto que, a su juicio, no puede ignorarse y se trata de un conflicto de carácter moral y ético.

La crítica de Mariaca Semprún

El señalamiento de la artista no se centra en la narrativa ni en la dirección, sino en una decisión de casting que considera problemática. Según su postura, el hecho de que la protagonista no sea venezolana resulta cuestionable en una historia profundamente arraigada en la realidad del país.

La película, dirigida por Mariana Rondón y Marité Ugás, adapta la novela “La hija de la española” y retrata la lucha de una mujer por sobrevivir en medio del colapso político y social de Venezuela.

“Pero para mí hay un tema moral y ético imperdonable: que la actriz protagonista no haya sido venezolana. En una historia como esta es una absoluta contradicción”, aseveró Mariaca.

“Hace tiempo que los actores venezolanos nos quedamos sin industria, sin TV, sin producción nacional y con muy escasas producciones de cine. Hemos pasado los últimos años buscando un espacio o rendija en la industria latina sin demasiada suerte”, acotó.

En ese sentido, rechazó que, un personaje que debía ser interpretado por una criolla, haya quedado en manos de una colombiana: “Cuando hay un rol en el que de verdad encajamos, escogen a una extranjera que seguramente no ha vivido ni cerca la realidad venezolana”.

"Aun es de noche en Caracas": una historia potente

Estrenada en festivales internacionales y con buena recepción crítica, la cinta ha sido elogiada por su intensidad dramática y su capacidad para retratar la crisis venezolana desde una perspectiva humana.

La trama sigue a Adelaida, una mujer que, tras perder a su madre, se enfrenta a una ciudad marcada por la violencia, la escasez y la incertidumbre, en un intento desesperado por sobrevivir o escapar.