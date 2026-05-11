Édgar Ramírez es elegido para participar en película internacional

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El actor venezolano Édgar Ramírez será parte de “Oh, How Fun!”, la próxima película del director Argyris Papadimitropoulos. Medios resaltan la participación del tachirense, quien compartirá escena con las actrices Charlotte Gainsbourg y Annabelle Wallis.

Unas vacaciones teñidas de caos

Aunque hasta el momento no se tiene mucha información del film, transcendió que podría estar ambientada y grabada en la isla de Antiparos, Grecia.

Afirman que la trama se basa en una familia con mucho dinero del Reino Unido, quienes deciden pasar unas vacaciones en una lujosa casa con playas, piscinas, vegetación y banquetes.

Según información de Variety la trama toma un rumbo diferente, cuando en una celebración una broma sale muy mal, transformando las vacaciones en un fuerte “caos” que deben resolver.

Hasta el momento no se tienen detalles del personaje que estaría realizando Edgar, quien ha participado en importantes películas como la francesa “Emilia Pérez”.

El film bajo la dirección de Argyris, ya se encuentra siendo promocionado y publicitado en todo el mundo, con el fin de tener un comprador en el mercado del Cine de Cannes.

Mensaje de felicidad

El criollo, recordado por su papel de Cacique en la novela de Venevisión “Cosita Rica”, utilizó su perfil de Instagram para confirmar su participación y mostrar su emoción por un nuevo reto profesional.

“Emocionado de unirme a esta deliciosamente provocativa locura junto a artistas tan peligrosamente talentosos. Simplemente irresistible”, escribió.