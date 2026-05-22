Figura de "Portada's al Día" se despide: "Los cambios traen nostalgia"

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El animador José Andrés Padrón sorprendió a la audiencia tras anunciar oficialmente su despedida de “Portadas al Día”, uno de los programas matutinos más queridos de Venevisión.

El presentador compartió un mensaje en Instagram, dejando claro que su salida no significa un adiós definitivo, sino el inicio de una nueva etapa profesional.

A través de sus palabras, el conductor conectó de inmediato con los seguidores que durante años lo acompañaron cada mañana frente a las pantallas. Su mensaje estuvo marcado por el agradecimiento hacia el equipo del magazine y por la emoción de comenzar un nuevo proyecto televisivo.

El mensaje de despedida

El zuliano inició su despedida con una frase que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores: “La clave en todo es poner a Dios de primero”.

El animador confesó que dejar “Portadas al Día” representa un cambio importante en su vida, especialmente por el vínculo cercano que construyó con el equipo de producción y sus compañeros frente a las cámaras.

“Los cambios también traen nostalgia, más cuando hay gente amada que ya no verás con la misma frecuencia”, expresó.

Además, dejó claro que el programa seguirá ocupando un lugar especial en su carrera profesional y personal. “Portadas al día siempre será ese destino, que me abrió las puertas para crecer, es mi familia, y uno nunca se aparta de la familia”, añadió el presentador.

José Andrés Padrón llega a “La Casa de la Fortuna”

El animador anunció que desde el próximo 8 de junio estará de lunes a viernes en “La Casa de la Fortuna”, el nuevo proyecto de Venevisión que promete convertirse en una de las apuestas más ambiciosas del canal.

La producción será conducida por José Andrés Padrón y Nieves Soteldo, según confirmó Venevisión recientemente. El formato estará centrado en el trabajo en equipo, la estrategia y los desafíos entre participantes mayores de edad que competirán en pareja para avanzar dentro del programa.

Venevisión explicó que podrán participar amigos, esposos, familiares o compañeros de trabajo, siempre que demuestren complicidad y capacidad para enfrentar los retos del concurso.

Además, la planta televisiva ya abrió oficialmente el proceso de postulaciones a través de su plataforma digital, donde los aspirantes deben completar distintas etapas de selección para optar por formar parte del reality.

José Andrés Padrón inicia una etapa distinta en su carrera, ahora en el horario nocturno y al frente de una producción que buscará conquistar a la audiencia venezolana con estrategia, emoción y competencia.